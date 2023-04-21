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21 апреля, 13:40

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков в ДНР

<p>Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / <a href="https://t.me/minuie/5671" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство угля и энергетики ДНР</a></p>

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Украинский беспилотник сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке вблизи Донецка, никто не пострадал благодаря бдительности местных жителей. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков, которые работали в Старомихайловке. Фото © t.me / Министерство угля и энергетики ДНР

Четверо рабочих устраняли в посёлке неполадки с электричеством, вызванные недавним обстрелом ВСУ. В это время над ними начал кружить вражеский дрон. Первыми его заметили сами сельчане и предупредили об опасности. Поэтому мужчины успели выскочить из машины.

"Несколько минут беспилотник кружил над местом работ, пытаясь "поймать" живую мишень, но в итоге сбросил взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, прямо на автовышку, при помощи которой специалисты ежедневно возвращали свет обычным людям", указано в телеграм-канале Минугля.

Спецтехника получила повреждения, в ней выбиты стёкла и посечены осколками бомбы двери. Теперь машину отправят на ремонт, сами энергетики остались живы.

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Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российских военных ударными дронами с химоружием. Однако наши бойцы оперативно отреагировали, ожог получил лишь один военнослужащий.

Татьяна Миссуми
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