Украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в Курской области
SHOT: Украинский беспилотник упал на трактор в Курской области у села Гуево
Украинский беспилотник-камикадзе упал на трактор в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне БПЛА с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик у села Гуево, расположенном всего в километре от границы. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Повреждена аграрная техника, других разрушений на земле нет.
Ранее ВСУ попытались атаковать Брянскую область. В результате нападения вражеский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших нет, лишь оказался частично разрушен дом и выбиты стёкла.
ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert