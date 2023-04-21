Украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в Курской области

Украинский беспилотник-камикадзе упал на трактор в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, накануне БПЛА с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик у села Гуево, расположенном всего в километре от границы. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Повреждена аграрная техника, других разрушений на земле нет.