КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 06:03

Украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в Курской области

SHOT: Украинский беспилотник упал на трактор в Курской области у села Гуево

Украинский беспилотник-камикадзе упал на трактор в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне БПЛА с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик у села Гуево, расположенном всего в километре от границы. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Повреждена аграрная техника, других разрушений на земле нет.

Украинский БПЛА взорвался после принудительной посадки пограничниками под Белгородом

Украинский БПЛА взорвался после принудительной посадки пограничниками под Белгородом

Ранее ВСУ попытались атаковать Брянскую область. В результате нападения вражеский беспилотник упал на территорию жилого дома в городе Клинцы. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших нет, лишь оказался частично разрушен дом и выбиты стёкла.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров