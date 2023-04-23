Влюблённым из Кузбасса грозит 5 лет тюрьмы за проваленное задание от ВСУ

Парень и девушка задержаны с поличным при попытке поджога оборудования на железной дороге в Кемеровской области. Как сообщает SHOT, за диверсию паре обещали заплатить 35 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, 19-летний молодой человек со своей 22-летней девушкой попались на месте преступления сегодня около трёх часов ночи на перегоне в городе Анжеро-Судженск. Парочка пыталась поджечь пять релейных шкафов, но у них не получилось их даже вскрыть. Нагрянули силовики и забрали у поджигателей две бутылки с бензином и гвоздодёр.

Горе-диверсанты уже во всём признались и заявили, что пытались таким образом заработать. Заказчики обещали перевести им 35 тысяч рублей на электронный кошелёк. Теперь обоим злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".