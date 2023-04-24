В Твери в результате пожара в квартире погибли три человека
В Твери после пожара в квартире были обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тверской области.
В Твери в результате пожара в квартире погибли три человека. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области
"23 апреля… в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трёх человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского города Твери", — отмечается в телеграм-канале ведомства.
Ведомство проводит доследственную проверку. Личности погибших устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде в пятиэтажке произошли взрыв и пожар после утечки бытового газа. Погибших и пострадавших нет.
Telegram / СУ СК РФ по Тверской области