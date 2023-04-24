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23 апреля, 22:23

В Твери в результате пожара в квартире погибли три человека

В Твери после пожара в квартире были обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тверской области.

В Твери в результате пожара в квартире погибли три человека. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

"23 апреля… в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трёх человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского города Твери", отмечается в телеграм-канале ведомства.

Трое взрослых и семилетняя девочка погибли при пожаре в СНТ в Иркутской области

Трое взрослых и семилетняя девочка погибли при пожаре в СНТ в Иркутской области

Ведомство проводит доследственную проверку. Личности погибших устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде в пятиэтажке произошли взрыв и пожар после утечки бытового газа. Погибших и пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Юлия Коновалова
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