Трое взрослых и семилетняя девочка погибли при пожаре в СНТ в Иркутской области

Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в Усть-Илимске Иркутской области. Всё произошло в ночь на 23 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребёнок", — отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Информация о загоревшихся доме и надворных постройках на Народной улице в СНТ "Коммунальщик" поступила от очевидцев около 03:00 (22:00 мск). На момент прибытия пожарных деревянное двухэтажное здание было полностью охвачено огнём, также горели сарай и теплица. Общая площадь возгорания составляла 60 квадратных метров. Борьба с огнём и его последствиями продолжалась до утра.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.