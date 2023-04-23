КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 04:44

Трое взрослых и семилетняя девочка погибли при пожаре в СНТ в Иркутской области

<p>Сгоревший в Приангарье дом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/irk38mchs/2275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС38</a></p>

Сгоревший в Приангарье дом. Обложка © Telegram / МЧС38

Четыре человека погибли в результате пожара в дачном доме в Усть-Илимске Иркутской области. Всё произошло в ночь на 23 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.

"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребёнок", — отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Информация о загоревшихся доме и надворных постройках на Народной улице в СНТ "Коммунальщик" поступила от очевидцев около 03:00 (22:00 мск). На момент прибытия пожарных деревянное двухэтажное здание было полностью охвачено огнём, также горели сарай и теплица. Общая площадь возгорания составляла 60 квадратных метров. Борьба с огнём и его последствиями продолжалась до утра.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Лайф писал о пожаре, который охватил частный дом под Новосибирском. В результате происшествия пострадавших нет. Спасателям понадобился час на ликвидацию огня.

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров