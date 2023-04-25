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25 апреля, 13:29

Ещё два посёлка Свердловской области охватил огонь

Около 20 домов загорелись в двух посёлках Свердловской области

Ещё в двух уральских посёлках — Висим и Сосьва — загорелось порядка 20 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"

"Пожар вспыхнул в посёлке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горит порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — говорится в сообщении.

  • Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
    Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
  • Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
    Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
  • Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
    Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
  • Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
    Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
  • Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
    Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"

Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"

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В Сосьве горит около десяти домов, хотя в экстренных службах агентству сообщили о 30 охваченных огнём строениях. Туда МЧС России уже направило вертолёт Ми-8 и группировку пожарных. Как отметили в ведомстве, в посёлке горят горбыль, пиломатериалы и строения, а распространяется огонь из-за ветра и большого количества сухой растительности.

Крупный пожар охватил почти десяток домов и деревообрабатывающее предприятие в Забайкалье

Крупный пожар охватил почти десяток домов и деревообрабатывающее предприятие в Забайкалье

Сегодня также более 20 домов загорелось в уральском посёлке Таёжный. Спасатели эвакуировали 27 жильцов, в том числе троих детей.

Обложка ©

Telegram / "Правозащитники Урала"

Светлана Оперук
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