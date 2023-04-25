Ещё два посёлка Свердловской области охватил огонь
Около 20 домов загорелись в двух посёлках Свердловской области
Ещё в двух уральских посёлках — Висим и Сосьва — загорелось порядка 20 строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Пожар в уральском посёлке Сосьва. Видео © Telegram / "Правозащитники Урала"
"Пожар вспыхнул в посёлке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горит порядка десяти домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы", — говорится в сообщении.
В Сосьве горит около десяти домов, хотя в экстренных службах агентству сообщили о 30 охваченных огнём строениях. Туда МЧС России уже направило вертолёт Ми-8 и группировку пожарных. Как отметили в ведомстве, в посёлке горят горбыль, пиломатериалы и строения, а распространяется огонь из-за ветра и большого количества сухой растительности.
Сегодня также более 20 домов загорелось в уральском посёлке Таёжный. Спасатели эвакуировали 27 жильцов, в том числе троих детей.
Telegram / "Правозащитники Урала"