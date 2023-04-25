Более 20 домов загорелись в уральском поселке Таёжный

Более 20 домов горят в посёлке Таёжный Свердловской области, эвакуировано около 30 жителей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"21 дом, из которых 16 жилых, горит в посёлке Таёжный. Спасателями эвакуировано 27 жильцов, в том числе три ребёнка. Люди размещены в пункте временного размещения", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар тушат более 30 человек и 10 единиц техники. К месту ЧП также направлен вертолёт Ми-8 МЧС РФ с водосливным устройством.