Более 20 домов загорелись в уральском поселке Таёжный
Более 20 домов горят в посёлке Таёжный Свердловской области, эвакуировано около 30 жителей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"21 дом, из которых 16 жилых, горит в посёлке Таёжный. Спасателями эвакуировано 27 жильцов, в том числе три ребёнка. Люди размещены в пункте временного размещения", — говорится в сообщении ведомства.
Пожар тушат более 30 человек и 10 единиц техники. К месту ЧП также направлен вертолёт Ми-8 МЧС РФ с водосливным устройством.
А ранее сегодня в Забайкалье огонь охватил деревоперерабатывающее предприятие и восемь домов. Жителей села эвакуировали. Власти уже сообщили, что возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
ТАСС / Александр Рюмин