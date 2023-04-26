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26 апреля, 11:54

Здание Российского центра науки и культуры горит на Кипре после атаки коктейлями Молотова

Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии

Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра Никосии. По данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. Об этом сообщила руководитель центра Алина Радченко.

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", — рассказала она ТАСС.

Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии. Видео © Twitter / MARIA

Местные экстренные службы сообщают, что к тушению огня привлечены пять пожарных машин и бронетранспортёр. Сейчас огнём охвачены несколько этажей.

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А ранее неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве. В представительстве Россотрудничества рассказали, что с таким актом вандализма сталкиваются впервые.

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Александра Вишнякова
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