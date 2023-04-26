Здание Российского центра науки и культуры горит на Кипре после атаки коктейлями Молотова
Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии
Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра Никосии. По данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. Об этом сообщила руководитель центра Алина Радченко.
"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", — рассказала она ТАСС.
Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии. Видео © Twitter / MARIA
Местные экстренные службы сообщают, что к тушению огня привлечены пять пожарных машин и бронетранспортёр. Сейчас огнём охвачены несколько этажей.
А ранее неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве. В представительстве Россотрудничества рассказали, что с таким актом вандализма сталкиваются впервые.