Глава МЧС вылетел в Курган в связи с многочисленными пожарами в регионе
Глава МЧС РФ Куренков направился в Курган для координации тушения пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с природными пожарами в регионе. Как сообщает пресс-служба ведомства, вместе с ним специальным бортом из Москвы отправились специалисты центрального аппарата МЧС. На месте они выберут стратегию по тушению возгораний в субъекте.
"Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населённых пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией", — заявил Куренков.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, 7 мая в результате пожаров погибло три человека. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Её планируется расширить до тысячи человек.
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