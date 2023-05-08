Глава МЧС вылетел в Курган в связи с многочисленными пожарами в регионе

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с природными пожарами в регионе. Как сообщает пресс-служба ведомства, вместе с ним специальным бортом из Москвы отправились специалисты центрального аппарата МЧС. На месте они выберут стратегию по тушению возгораний в субъекте.

"Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населённых пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией", — заявил Куренков.