В Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений

В результате пожара в Курганской области сгорело три сотни жилых домов и 3,9 тысячи строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

При этом пожарные не допустили распространения огня на более чем тысячи жилых домов, в которых проживает около 129 тысяч человек. Указывается, что за несколько дней в Курганской области зафиксировано 60 природных пожаров, в том числе 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тысяч гектаров.