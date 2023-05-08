В Курганской области сгорело более 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений
В результате пожара в Курганской области сгорело три сотни жилых домов и 3,9 тысячи строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Вследствие перехода природного пожара на населённые пункты уничтожено и повреждено свыше 300 жилых домов и 3,9 тысячи строений", — говорится в сообщении.
При этом пожарные не допустили распространения огня на более чем тысячи жилых домов, в которых проживает около 129 тысяч человек. Указывается, что за несколько дней в Курганской области зафиксировано 60 природных пожаров, в том числе 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тысяч гектаров.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. Для борьбы со стихией увеличена группировка сил. Сегодня утром в области удалось локализовать большинство пожаров, а восемь очагов смогли потушить. При этом уже шесть человек погибло и ещё 14 пострадало.