Шины загорелись на складе в Подмосковье, в небо поднимаются клубы чёрного дыма
В Подмосковье произошёл крупный пожар, горят шины на складе
Мощный пожар произошёл в подмосковном Дзержинском. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT. Клубы чёрного дыма видны за несколько километров от места возгорания.
Мощный пожар в Подмосковье. Видео © SHOT
По предварительным данным, пожар случился на Садовой улице. Судя по кадрам с места ЧП, горят шины на складе. Площадь возгорания — около 30 квадратных метров. К месту инцидента направляются сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. По предварительной версии, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.