Шины загорелись на складе в Подмосковье, в небо поднимаются клубы чёрного дыма

Мощный пожар произошёл в подмосковном Дзержинском. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT. Клубы чёрного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Мощный пожар в Подмосковье. Видео © SHOT

По предварительным данным, пожар случился на Садовой улице. Судя по кадрам с места ЧП, горят шины на складе. Площадь возгорания — около 30 квадратных метров. К месту инцидента направляются сотрудники экстренных служб.