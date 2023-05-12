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12 мая, 06:19

Шины загорелись на складе в Подмосковье, в небо поднимаются клубы чёрного дыма

В Подмосковье произошёл крупный пожар, горят шины на складе

Мощный пожар произошёл в подмосковном Дзержинском. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT. Клубы чёрного дыма видны за несколько километров от места возгорания.

Мощный пожар в Подмосковье. Видео © SHOT

По предварительным данным, пожар случился на Садовой улице. Судя по кадрам с места ЧП, горят шины на складе. Площадь возгорания — около 30 квадратных метров. К месту инцидента направляются сотрудники экстренных служб.

Мощный пожар охватил детский лагерь в Приангарье

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Ранее сообщалось, что в центре Милана прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. По предварительной версии, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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