В центре Милана прогремел мощный взрыв, в городе паника
SkyTg24: В центре Милана произошёл мощный взрыв и начался пожар
В центре Милана прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Как сообщает телеканал SkyTg24, по предварительной версии, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.
Пожар в центре Милана. Видео © SkyTg24
Инцидент произошёл в районе Порта Романа, его причины пока неизвестны. Чёрные облака видны в разных районах города, местные жители в панике. Также, по данным СМИ, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Власти эвакуировали учеников и учителей из одной школы.
На опубликованном с места происшествия видео слышно, что продолжают периодически раздаваться громкие хлопки.
Ранее Лайф писал, что сына главаря мафии убили в перестрелке в ходе празднования чемпионства "Наполи" в Неаполе. Погибшим оказался Винченцо Коcтанцо, его отец — Мурицио Костанцо — является одним из главарей итальянской мафии — каморры.