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11 мая, 10:36

В центре Милана прогремел мощный взрыв, в городе паника

SkyTg24: В центре Милана произошёл мощный взрыв и начался пожар

В центре Милана прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Как сообщает телеканал SkyTg24, по предварительной версии, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

Пожар в центре Милана. Видео © SkyTg24

Инцидент произошёл в районе Порта Романа, его причины пока неизвестны. Чёрные облака видны в разных районах города, местные жители в панике. Также, по данным СМИ, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Власти эвакуировали учеников и учителей из одной школы.

На опубликованном с места происшествия видео слышно, что продолжают периодически раздаваться громкие хлопки.

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Ранее Лайф писал, что сына главаря мафии убили в перестрелке в ходе празднования чемпионства "Наполи" в Неаполе. Погибшим оказался Винченцо Коcтанцо, его отец — Мурицио Костанцо — является одним из главарей итальянской мафии — каморры.

Обложка ©

SkyTg24

Никита Никонов
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