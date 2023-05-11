В центре Милана прогремел мощный взрыв, в городе паника

В центре Милана прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Как сообщает телеканал SkyTg24, по предварительной версии, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

Пожар в центре Милана. Видео © SkyTg24

Инцидент произошёл в районе Порта Романа, его причины пока неизвестны. Чёрные облака видны в разных районах города, местные жители в панике. Также, по данным СМИ, загорелось несколько припаркованных автомобилей. Власти эвакуировали учеников и учителей из одной школы.

На опубликованном с места происшествия видео слышно, что продолжают периодически раздаваться громкие хлопки.