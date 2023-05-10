Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы
Обрушение строительных лесов произошло при строительстве новой платной дороги — Северного дублëра Кутузовского проспекта. По данным SHOT, пострадали двое рабочих.
Один из них упал с большой высоты, у него подозрение на переломы спины и ног. Второй мужчина сейчас повис среди обломков на ограждении моста, его пытаются снять спасатели.
Ранее Лайф рассказывал, что в сгоревшей квартире на севере Москвы нашли мёртвыми троих мужчин. Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следователями.
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