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10 мая, 19:28

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

Обрушение строительных лесов произошло при строительстве новой платной дороги — Северного дублëра Кутузовского проспекта. По данным SHOT, пострадали двое рабочих.

Один из них упал с большой высоты, у него подозрение на переломы спины и ног. Второй мужчина сейчас повис среди обломков на ограждении моста, его пытаются снять спасатели.

"Украинский футболист" угрожал взорвать московский ТЦ 9 мая

"Украинский футболист" угрожал взорвать московский ТЦ 9 мая

Ранее Лайф рассказывал, что в сгоревшей квартире на севере Москвы нашли мёртвыми троих мужчин. Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой следователями.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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