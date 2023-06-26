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25 июня, 21:29

Боевики выпустили снаряд РСЗО по объектам вблизи авиабазы Хмеймим

МО РФ: Военные ударили снарядом РСЗО по объектам недалеко от авиабазы Хмеймим

Боевики совершили удар ракетным снарядом РСЗО по объектам инфраструктуры, которые расположены северо-восточнее российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"24 июня в 20:30 боевиками была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населённом пункте Кардаха (10 км северо-восточнее авиабазы Хмеймим). Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", — отчитался Гуринов.

По его словам, ЦПВС призвал командиров незаконных вооружённых формирований прекратить подобного рода провокации и согласиться на мирное урегулирование ситуации в районах, которые им подконтрольны.

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Накануне также стало известно, что пилоты ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолётами, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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