Боевики выпустили снаряд РСЗО по объектам вблизи авиабазы Хмеймим

Боевики совершили удар ракетным снарядом РСЗО по объектам инфраструктуры, которые расположены северо-восточнее российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"24 июня в 20:30 боевиками была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населённом пункте Кардаха (10 км северо-восточнее авиабазы Хмеймим). Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", — отчитался Гуринов.

По его словам, ЦПВС призвал командиров незаконных вооружённых формирований прекратить подобного рода провокации и согласиться на мирное урегулирование ситуации в районах, которые им подконтрольны.