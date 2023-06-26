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26 июня, 06:42

Российские войска пресекли попытки ВСУ наступать на Артёмовск, сообщили в ЛНР

Подполковник Марочко: ВС России пресекли попытки ВСУ наступать на Артёмовск

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС России отбили все попытки ВСУ наступать на Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник атаковал силами до роты.

"Удары наносились [ВСУ] по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населённого пункта... Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", сказал Марочко в беседе с ТАСС.

Российские бойцы атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска

Российские бойцы атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска. Огонь вёлся тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк".

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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