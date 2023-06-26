Российские войска пресекли попытки ВСУ наступать на Артёмовск, сообщили в ЛНР
Подполковник Марочко: ВС России пресекли попытки ВСУ наступать на Артёмовск
Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС России отбили все попытки ВСУ наступать на Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник атаковал силами до роты.
"Удары наносились [ВСУ] по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населённого пункта... Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по скоплению украинской пехоты в районе Артёмовска. Огонь вёлся тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк".
ТАСС / Александр Река