Российские войска пресекли попытки ВСУ наступать на Артёмовск, сообщили в ЛНР

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС России отбили все попытки ВСУ наступать на Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противник атаковал силами до роты.

"Удары наносились [ВСУ] по флангам наших подразделений на северо-западе и юго-западе населённого пункта... Понеся потери, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", — сказал Марочко в беседе с ТАСС.