Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским силам под Авдеевкой

В районе Авдеевки Луганской Народной Республики два украинских экипажа БПМ сдались в плен российским силам. Как рассказал ТАСС представитель в силовых структурах региона, в числе сдавшихся бойцов ВСУ были тяжелораненые солдаты.

Солдаты ВСУ сами связались с российской стороной. На связь с одним из подразделений ВС РФ вышел командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады и попросил помочь в эвакуации, так как украинское командование ему отказало.

"В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Операция прошла успешно, бойцы ВСУ находятся на территории республики", — сообщил представитель силового ведомства.

В результате в российский плен сдались десять солдат ВСУ, в числе которых были тяжелораненые солдаты. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении военных также ведутся проверочные мероприятия на их причастность к совершению преступлений.