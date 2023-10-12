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Опубликовано 12 октября 2023, 11:29
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Украинская армия получила по зубам в районах Урожайного и Новомихайловки

МО РФ: На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 165 человек

На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла за сутки до 165 человек, а сложнее всего противнику пришлось в районах Урожайного и Новомихайловки. Об этом сообщила в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ", — проинформировали в военном ведомстве.

Среди других потерь противника в указанных районах в Минобороны назвали два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу М109 Paladin и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

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А ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Алексей Берковиц
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