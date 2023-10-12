Украинская армия получила по зубам в районах Урожайного и Новомихайловки

На Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла за сутки до 165 человек, а сложнее всего противнику пришлось в районах Урожайного и Новомихайловки. Об этом сообщила в четверг, 12 октября, пресс-служба Министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ", — проинформировали в военном ведомстве.

Среди других потерь противника в указанных районах в Минобороны назвали два автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", самоходную гаубицу М109 Paladin и самоходную артиллерийскую установку "Акация".