Командование ВСУ терпит поражение из-за несоблюдения элементарных военных правил. Об этом написало итальянское издание II Fatto Quotidiano.

"Украинцы несут тяжелейшие потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", что является абсурдом с военной точки зрения", — считает обозреватель Бьяджо ди Грация.

Он отметил, что существуют определённые правила военных действий, и задался вопросом, кто заставляет украинских военачальников их нарушать и нести огромные человеческие потери. По мнению обозревателя, любого командующего НАТО в аналогичной ситуации выгнали бы "за вопиющую военную некомпетентность".