На Западе ужаснулись из-за вопиющих ошибок украинских генералов
СМИ: Генералы ВСУ пренебрегают основными военными правилами
Командование ВСУ терпит поражение из-за несоблюдения элементарных военных правил. Об этом написало итальянское издание II Fatto Quotidiano.
"Украинцы несут тяжелейшие потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", что является абсурдом с военной точки зрения", — считает обозреватель Бьяджо ди Грация.
Он отметил, что существуют определённые правила военных действий, и задался вопросом, кто заставляет украинских военачальников их нарушать и нести огромные человеческие потери. По мнению обозревателя, любого командующего НАТО в аналогичной ситуации выгнали бы "за вопиющую военную некомпетентность".
А ранее бывший советник президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал контрнаступа деморализовал бойцов ВСУ. Неэффективные лобовые атаки лишают их не только сослуживцев, но и западного вооружения.
Telegram / Генштаб ЗСУ