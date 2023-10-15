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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 00:49
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На Западе ужаснулись из-за вопиющих ошибок украинских генералов

СМИ: Генералы ВСУ пренебрегают основными военными правилами

Командование ВСУ терпит поражение из-за несоблюдения элементарных военных правил. Об этом написало итальянское издание II Fatto Quotidiano.

"Украинцы несут тяжелейшие потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", что является абсурдом с военной точки зрения", — считает обозреватель Бьяджо ди Грация.

Он отметил, что существуют определённые правила военных действий, и задался вопросом, кто заставляет украинских военачальников их нарушать и нести огромные человеческие потери. По мнению обозревателя, любого командующего НАТО в аналогичной ситуации выгнали бы "за вопиющую военную некомпетентность".

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А ранее бывший советник президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал контрнаступа деморализовал бойцов ВСУ. Неэффективные лобовые атаки лишают их не только сослуживцев, но и западного вооружения.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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