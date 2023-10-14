Экс-советник Кучмы Соскин: Провал контрнаступа деморализовал бойцов ВСУ

Военнослужащие ВСУ упали духом по причине неудачного контрнаступления и больших потерь. Неэффективные лобовые атаки лишают бойцов не только сослуживцев, но и западного вооружения, уверен экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В эфире собственного ютуб-канала он напомнил, что контрнаступ длится уже четыре месяца. За это время националистам не удалось достичь ни одной сколь-нибудь значимой победы и вытеснить российские войска с занимаемых позиций, напомнил отставной политик.