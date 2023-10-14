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Опубликовано 14 октября 2023, 18:57

Экс-советник Кучмы Соскин: Провал контрнаступа деморализовал бойцов ВСУ

Военнослужащие ВСУ упали духом по причине неудачного контрнаступления и больших потерь. Неэффективные лобовые атаки лишают бойцов не только сослуживцев, но и западного вооружения, уверен экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В эфире собственного ютуб-канала он напомнил, что контрнаступ длится уже четыре месяца. За это время националистам не удалось достичь ни одной сколь-нибудь значимой победы и вытеснить российские войска с занимаемых позиций, напомнил отставной политик.

"Деморализация идёт у людей. Это естественно", — указал Соскин.

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Сложившие оружие солдаты ВСУ признаются, что всё больше их побратимов не хотят воевать, но вынуждены делать это под давлением обстоятельств. Между тем украинское командование продолжает посылать войска в лобовые атаки на российские позиции. Результат таких бросков закономерен — националисты терпят колоссальные потери.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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