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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 15:21
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Арестович* разразился критикой ВСУ

Арестович* назвал бои ВСУ за Артёмовск ошибкой

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал две катастрофические ошибки ВСУ на фронте. Первой, по его словам, является трата огромных ресурсов на Артёмовск (украинское название Бахмут), а второй — отсутствие оборонных сооружений.

В своём телеграм-канале он отметил, что у него, как и у многих, были большие ожидания от провалившегося контрнаступления. Что касается Бахмута, то задействованные в нём силы следовало направить на юг. Прорыв там, указал Арестович*, дал бы Киеву "стратегический успех" и захват политической, моральной и военной инициатив.

Кроме того, ВСУ не следовали примеру ВС России и не строили свои "линии Суровикина", которые помогли бы поднять боевую устойчивость. В целом, считает он, за такими стратегическими ошибками следуют и государственные, а также внешне- и внутриполитические: коррупция, сокращение западной помощи, затягивание гаек внутри страны и ссоры с соседями. Всё это является "монополией некомпетентности", причём это качество власти давно исчерпали.

Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ разыскивает Арестовича
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Кстати, на Алексея Арестовича* на Украине заведено уголовное дело по заявлению депутата Верховной рады Инны Совсун. Причиной является отрывок из его психологического семинара, где тот называет женщин "существами, которых хочется душить".

* Включён в России в перечень экстремистов и террористов.

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Wikipedia / Kozubenko

Матвей Константинов
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