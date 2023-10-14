Регион

Уведомления отключены

14 октября, 15:21

"Монополия некомпетентности": Арестович* разразился критикой ВСУ

Арестович* назвал бои ВСУ за Артёмовск ошибкой

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал две катастрофические ошибки ВСУ на фронте. Первой, по его словам, является трата огромных ресурсов на Артёмовск (украинское название Бахмут), а второй — отсутствие оборонных сооружений.

В своём телеграм-канале он отметил, что у него, как и у многих, были большие ожидания от провалившегося контрнаступления. Что касается Бахмута, то задействованные в нём силы следовало направить на юг. Прорыв там, указал Арестович*, дал бы Киеву "стратегический успех" и захват политической, моральной и военной инициатив.

Кроме того, ВСУ не следовали примеру ВС России и не строили свои "линии Суровикина", которые помогли бы поднять боевую устойчивость. В целом, считает он, за такими стратегическими ошибками следуют и государственные, а также внешне- и внутриполитические: коррупция, сокращение западной помощи, затягивание гаек внутри страны и ссоры с соседями. Всё это является "монополией некомпетентности", причём это качество власти давно исчерпали.

Грозит до 17 лет: Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ разыскивает Арестовича

Грозит до 17 лет: Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ разыскивает Арестовича

Кстати, на Алексея Арестовича* на Украине заведено уголовное дело по заявлению депутата Верховной рады Инны Совсун. Причиной является отрывок из его психологического семинара, где тот называет женщин "существами, которых хочется душить".

* Включён в России в перечень экстремистов и террористов.

Обложка ©

Wikipedia / Kozubenko

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров