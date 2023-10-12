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12 октября, 19:45

На Арестовича* завели дело на Украине после скандальных признаний о насилии над женщинами

Нардеп Рады Совсун сообщила о заведении уголовного дела против Арестовича*

<p>Алексей Арестович с заклеенным левым глазом. Обложка © YouTube / Alexey Arestovych</p>

Алексей Арестович с заклеенным левым глазом. Обложка © YouTube / Alexey Arestovych

Против экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине заведено уголовное дело по заявлению депутата Верховной рады Инны Совсун. На политика пожаловались из-за попавшего в Сеть видеоотрывка из платного психологического семинара, где он назвал женщин "существами, которых хочется душить".

"Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича*? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что полиция обязана провести расследование", — написала Совсун у себя в телеграм-канале.

Она также выложила ответ генпрокурора, в котором говорится, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. По словам нардепа, экс-советнику офиса Зеленского грозит ст. 300 УК Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". По ней предусмотрено до трёх лет лишения свободы.

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Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке. Сегодня, 3 октября, стало известно, что МВД России объявило его в розыск.

* Включён в России в перечень экстремистов и террористов.

Андрей Бражников
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