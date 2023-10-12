На Арестовича* завели дело на Украине после скандальных признаний о насилии над женщинами

Против экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича* на Украине заведено уголовное дело по заявлению депутата Верховной рады Инны Совсун. На политика пожаловались из-за попавшего в Сеть видеоотрывка из платного психологического семинара, где он назвал женщин "существами, которых хочется душить".

"Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича*? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что полиция обязана провести расследование", — написала Совсун у себя в телеграм-канале.

Она также выложила ответ генпрокурора, в котором говорится, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. По словам нардепа, экс-советнику офиса Зеленского грозит ст. 300 УК Украины "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". По ней предусмотрено до трёх лет лишения свободы.

Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке. Сегодня, 3 октября, стало известно, что МВД России объявило его в розыск.