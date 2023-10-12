Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о последствиях военных преступлений Украины.

По данным ведомства, вражеский удар пришёлся по территории 25-й городской больницы.

"Погибли сотрудники медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения, мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела украинских военных ранения получила женщина 1956 года рождения.