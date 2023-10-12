Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о последствиях военных преступлений Украины.
По данным ведомства, вражеский удар пришёлся по территории 25-й городской больницы.
"Погибли сотрудники медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения, мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела украинских военных ранения получила женщина 1956 года рождения.
Ранее ВСУ открыли огонь по Белгородской области. В результате атаки противника по селу Поповка погибли двое местных жителей. Мужчина и женщина скончались из-за попавшего в их дом снаряда. Он умер на месте, а её увезли в больницу с осколочными ранениями, однако врачи ничего не смогли сделать.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин