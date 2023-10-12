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Опубликовано 12 октября 2023, 10:43

Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ больницы в Донецке

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов о последствиях военных преступлений Украины.

По данным ведомства, вражеский удар пришёлся по территории 25-й городской больницы.

"Погибли сотрудники медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения, мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела украинских военных ранения получила женщина 1956 года рождения.

Водитель военкора ВГТРК спас раненого ребёнка из-под обстрела ВСУ в Донецке
Водитель военкора ВГТРК спас раненого ребёнка из-под обстрела ВСУ в Донецке

Ранее ВСУ открыли огонь по Белгородской области. В результате атаки противника по селу Поповка погибли двое местных жителей. Мужчина и женщина скончались из-за попавшего в их дом снаряда. Он умер на месте, а её увезли в больницу с осколочными ранениями, однако врачи ничего не смогли сделать.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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