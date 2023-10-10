Два мирных жителя погибли при обстреле села Поповка в Белгородской области

Село Поповка Белгородской области дважды попало под обстрел ВСУ 10 октября. В результате погибли двое местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Изначально стало известно об одной жертве: погиб пожилой мужчина, в дом которого прилетел украинский снаряд. От полученных травм он скончался на месте, а его супругу забрала скорая с тяжёлыми осколочными ранениями. Однако позже губернатор сообщил, что женщина скончалась.

"В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи. Врачи боролись за её жизнь до последнего", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в результате обстрела ВСУ повреждения получили четыре частных дома, а также линии электро- и газоснабжения.