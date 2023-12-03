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3 декабря, 10:49

Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ салона красоты в Донецке

<p>Последствия обстрела салона красоты в Донецке. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин</p>

Последствия обстрела салона красоты в Донецке. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Шесть человек пострадали при обстреле салона красоты в Ленинском районе Донецка со стороны ВСУ, пишет РИА "Новости". По словам очевидицы, в момент удара там проходили занятия.

"В учебном классе проходило обучение, девочку ранило осколком в голову... Мы все быстро на пол, тут всё в тумане... на втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слёзы, все плачем. У нас здесь студия красоты", — рассказала она.

По словам представителя Следственного комитета России, огонь по мирному району, вероятно, вёлся с применением 155-миллиметрового артиллерийского снаряда.

В Донецке умер ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ

В Донецке умер ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ

Ранее стало известно о ранении жительницы Донецка в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Сообщений о разрушениях не поступало.

Матвей Константинов
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