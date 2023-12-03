Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ салона красоты в Донецке

Шесть человек пострадали при обстреле салона красоты в Ленинском районе Донецка со стороны ВСУ, пишет РИА "Новости". По словам очевидицы, в момент удара там проходили занятия.

"В учебном классе проходило обучение, девочку ранило осколком в голову... Мы все быстро на пол, тут всё в тумане... на втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слёзы, все плачем. У нас здесь студия красоты", — рассказала она.