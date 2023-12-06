Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку
Два пожарных МЧС погибли и ещё десять пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что огнеборцы приехали тушить канистры с битумом, которые загорелись после первой атаки.
"Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, ещё десять пострадали", — говорится в сообщении МЧС ДНР.
В министерстве рассказали, что спасатели приехали на место после сообщения о возгорании в Будённовском районе Донецка. Там выяснилось, что из-за обстрела ВСУ разгерметизировались цистерны с битумом. Во время ликвидации огня был нанесён повторный удар со стороны ВСУ. Два пожарных погибли на месте, ещё десять сотрудников были ранены.
Пострадавших госпитализировали с травмами разной тяжести. Кроме того, в результате атаки повреждения получили четыре единицы пожарной техники.
А ранее Лайф сообщал, что сегодня украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, в результате инцидента ранения получили женщина и двое мужчин. Также были повреждены фундамент и остекление многоквартирных жилых домов.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин