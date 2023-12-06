Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Два пожарных МЧС погибли и ещё десять пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что огнеборцы приехали тушить канистры с битумом, которые загорелись после первой атаки.

"Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, ещё десять пострадали", — говорится в сообщении МЧС ДНР.

В министерстве рассказали, что спасатели приехали на место после сообщения о возгорании в Будённовском районе Донецка. Там выяснилось, что из-за обстрела ВСУ разгерметизировались цистерны с битумом. Во время ликвидации огня был нанесён повторный удар со стороны ВСУ. Два пожарных погибли на месте, ещё десять сотрудников были ранены.

Пострадавших госпитализировали с травмами разной тяжести. Кроме того, в результате атаки повреждения получили четыре единицы пожарной техники.