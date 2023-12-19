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19 декабря, 13:06

Число раненных жителей Донецка при атаках ВСУ увеличилось до 12

<p>Последствия атак ВСУ в Донецке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/25417?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Последствия атак ВСУ в Донецке. Обложка © t.me / Алексей КулемZин

Ещё шесть жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ. Ранее об аналогичном количестве пострадавших сообщали в пресс-службе городской администрации. К настоящему времени количество раненых составляет 12.

Последствия атак ВСУ в Донецке. Обложка © t.me / Алексей КулемZин

Последствия атак ВСУ в Донецке. Обложка © t.me / Алексей КулемZин

"В результате обстрела Киевского района по улице Артёма ранены женщины 1967, 1968 и 1977 г.р., по проспекту Киевскому — мужчина 1932 г.р. При обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 г.р.", — написал в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате атак ВСУ в городе также произошло возгорание в многоквартирном доме по проспекту Киевскому. Кроме того, повреждены здание гимназии № 70, многоквартирные дома по улице Артёма и Университетской, а также автомобили у административного здания по улице Маршака.

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Пострадали мужчины 1966, 1980, 1984 и 1988 года рождения.

Ян Поланин
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