Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке
Последствия обстрела троллейбусного депо в Донецке. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"
Украинская армия продолжает обстреливать гражданские объекты Донбасса. На этот раз под обстрел ВСУ попали травматологический центр и троллейбусное депо в Донецке. Ранения получили четыре человека, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Его заявление приводит телеграм-канал "Mash на Донбассе".
Здание травматологического центра в Донецке после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"
"В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", — сообщил Гарцев.
Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, также ВСУ атаковали троллейбусное депо по улице Щорса. Повреждения получила контактная сеть, а также здание диспетчерской. Некоторые транспортные средства полностью уничтожены.
Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Кроме того, несколько дней назад 12 жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ.