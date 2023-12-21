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20 декабря, 21:33

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке

Последствия обстрела троллейбусного депо в Донецке. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"

Последствия обстрела троллейбусного депо в Донецке. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"

Украинская армия продолжает обстреливать гражданские объекты Донбасса. На этот раз под обстрел ВСУ попали травматологический центр и троллейбусное депо в Донецке. Ранения получили четыре человека, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Его заявление приводит телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Здание травматологического центра в Донецке после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"

"В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", — сообщил Гарцев.

Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, также ВСУ атаковали троллейбусное депо по улице Щорса. Повреждения получила контактная сеть, а также здание диспетчерской. Некоторые транспортные средства полностью уничтожены.

Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку
Два пожарных погибли и ещё 10 пострадали при повторном ударе ВСУ по Донецку

Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" получили ранения. Кроме того, несколько дней назад 12 жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ.

Оксана Попова
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