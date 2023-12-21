Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке

Украинская армия продолжает обстреливать гражданские объекты Донбасса. На этот раз под обстрел ВСУ попали травматологический центр и троллейбусное депо в Донецке. Ранения получили четыре человека, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Его заявление приводит телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Здание травматологического центра в Донецке после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / "Mash на Донбассе"

"В результате обстрела травматологического центра в Донецке со стороны ВСУ ранено четыре человека, среди которых один сотрудник Республиканского травматологического центра, он находится в операционной. Всего пострадало пять отделений медучреждения", — сообщил Гарцев.