ВСУ нанесли удары по детсаду и школе под Херсоном

ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду в Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад посёлка Максима Горького в Каланчакском районе", — сказано в публикации.

Алексеенко добавил, что и школу, и детсад посещали дети сразу из трёх сёл, располагающихся по соседству. Удары произошли ночью, когда несовершеннолетних в зданиях не было, но без пострадавших, к несчастью, не обошлось — охранник школы тяжело ранен, его госпитализировали. Школа серьёзно повреждена, степень ущерба определят специалисты. Детскому саду повезло несколько больше — украинские ракеты совсем немного не долетели до него, выбив, однако, окна и двери взрывной волной.

Здание детского сада в посёлке Максима Горького после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Андрей Алексеенко

Председатель Правительства Херсонской области отметил, что в школе перед зимой был сделан ремонт отопления с установкой котлов, в чём помогал регион-шеф Мордовия. Капитальный ремонт учреждения был запланирован на 2024 год. Теперь же детям придётся сменить место учёбы — для них подготовят школу в одном из соседних сёл, там уже запущено отопление, а за время зимних каникул будут проверены инженерные системы. Для всех 135 учеников и их учителей организуют подвоз.

"10 малышей продолжат ходить в свой садик — администрации района поручено застеклить окна, вставить двери", — заключил Алексеенко.