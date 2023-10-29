ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
ВСУ обстреляли школу с 20 детьми в селе Новочервоное ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по школе в селе Новочервоное Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Администрация Троицкого района.
"В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. 27.10.2023 года в 17:15 во время детского праздника боевики обстреляли государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики "Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс Троицкого района", — проинформировала администрация в своём телеграм-канале.
В момент обстрела в школе находились 20 детей и их родители. Жертв чудом удалось избежать. Снаряд упал в десяти метрах от здания. На месте падения боеприпаса образовалась воронка глубиной около трёх метров и диаметром пять метров. Были повреждены 37 окон и двери школы.
Ранее Лайф писал, что украинский снаряд попал в детский сад в Донецке. Всего ВСУ выпустили по Петровскому району города три кассетных боеприпаса.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency