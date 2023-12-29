Украина атаковала Белгородскую область американскими ракетами HARM

Ранее сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он не стал раскрывать детали, но рассказал, что воздушная цель была сбита на подлёте к городу. По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.