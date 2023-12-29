Украина атаковала Белгородскую область американскими ракетами HARM
МО РФ: Три украинские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью
Российские военные пресекли атаку Украины с использованием американских противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории РФ. Сбито три снаряда, сообщает Минобороны РФ.
"29 декабря около 15 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он не стал раскрывать детали, но рассказал, что воздушная цель была сбита на подлёте к городу. По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.
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