На подлёте к Белгороду сбит неизвестный воздушный объект

"Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Гладков рассказал также, что ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа, повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы.