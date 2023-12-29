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29 декабря, 12:24

На подлёте к Белгороду сбит неизвестный воздушный объект

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Белгородской области из РСЗО "Град"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Гладков рассказал также, что ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа, повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы.

Выросло число пострадавших после атаки дрона на мост под Белгородом
Выросло число пострадавших после атаки дрона на мост под Белгородом

Тем временем ВС Польши приведены в полную боеготовность из-за неопознанного объекта с Украины. Он залетел на территорию республики сегодня и пропал с радаров. С момента пересечения границы и до момента исчезновения объект сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством в связи с этой ситуацией.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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