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Опубликовано 23 декабря 2023, 16:31
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Выросло число пострадавших после атаки дрона на мост под Белгородом

Гладков: Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти

Число пострадавших во время атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что после обстрела двое мужчин самостоятельно обратились в стационары.

"Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские войска атаковали мост в Грайворонском районе Белгородской области с помощью беспилотника. Инцидент произошёл между посёлками Совхозный и Горьковский. Изначально сообщалось о трёх пострадавших рабочих.

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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Александра Мышляева
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