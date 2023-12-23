Выросло число пострадавших после атаки дрона на мост под Белгородом

Число пострадавших во время атаки дрона-камикадзе ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что после обстрела двое мужчин самостоятельно обратились в стационары.

"Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему оказали врачи Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего лечения все пострадавшие переведены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.