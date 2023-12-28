ВСУ обстреляли брянский посёлок. Ранена женщина, повреждены дома

Украинские военные вечером четверга, 28 декабря, обстреляли посёлок Суземка Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, по гражданским объектам было выпущено свыше 15 снарядов.

"По предварительной информации, ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — добавил он в телеграм-канале.

По словам Богомаза, в результате частично повреждены 11 жилых домов, а также административное здание, при этом одна хозяйственная постройка уничтожена. Кроме того, ущерб причинён нескольким машинам, нарушено энергоснабжение. Также украинские военные обстреляли село Сопычи Погарского района. Пострадавших нет, однако частично повреждён дом.