В результате обстрела ВСУ села под Брянском пострадал местный житель

В результате обстрела села Зёрново Суземского района Брянской области ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

"По уточнённым данным, по селу Зёрново украинские террористы произвели миномётный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель", — сообщил губернатор в телеграм-канале.