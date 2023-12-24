В результате обстрела ВСУ села под Брянском пострадал местный житель
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Зёрново Брянской области, ранен житель
В результате обстрела села Зёрново Суземского района Брянской области ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
"По уточнённым данным, по селу Зёрново украинские террористы произвели миномётный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель", — сообщил губернатор в телеграм-канале.
Он рассказал, что в результате атаки частично была разрушена хозпостройка, а также нарушено энергоснабжение. По словам губернатора, сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы, бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Ранее Лайф писал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Кировском районе Донецка, в результате чего четверо сотрудников коммунального предприятия "Донбассгаз" были ранены. Кроме того, несколько дней назад 12 жителей Донецка получили ранения в результате атак ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин