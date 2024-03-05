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5 марта, 08:06

МЧС сообщило о повреждениях на нефтебазе под Белгородом после атаки ВСУ

МЧС: Взрыв повредил резервуар нефтебазы в Белгородской области

Взрыв повредил один из резервуаров нефтебазы в Губкинском городском округе Белгородской области. Угроза распространения огня отсутствует, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, повреждён один резервуар, угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно", сказано в публикации.

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Ранее сегодня стало известно о взрыве на инфраструктурном объекте в Белгородской области, который привёл к пожару. К месту прибыли сотрудники профильных служб. Позже Life.ru выяснил, что ВСУ ударили по нефтебазе.

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Urri / Shutterstock

Юрий Лысенко
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