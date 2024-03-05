МЧС сообщило о повреждениях на нефтебазе под Белгородом после атаки ВСУ

Взрыв повредил один из резервуаров нефтебазы в Губкинском городском округе Белгородской области. Угроза распространения огня отсутствует, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, повреждён один резервуар, угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно", — сказано в публикации.