ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Около 09:30 мск российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью и пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.
А ранее Life.ru писал, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. А утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое.
Unsplash / Fabrizio Conti