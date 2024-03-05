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5 марта, 07:34

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Около 09:30 мск российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью и пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сообщили в ведомстве.

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Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом

А ранее Life.ru писал, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области. А утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Александра Вишнякова
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