Тела женщины и трёх мужчин нашли в сгоревшем доме под Воронежем

В сгоревшем доме в городе Эртиле Воронежской области полицейские нашли тела женщины и трёх мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Следственного комитета по региону.

Сгоревший дом в Эртиле. Фото © Пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области

"Предварительно установлено, что в ночное время 3 марта 2024 года после тушения пожара в доме по улице Никитина города Эртиля обнаружены тела 50-летней хозяйки и троих её знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин", — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Кроме того, будут проведены необходимые экспертизы для установления точной причины возникновения пожара в доме и смерти погибших.