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27 февраля, 01:53

Обугленное тело голого мужчины найдено в приморском селе

В посёлке Зарубино Приморского края найдено обугленное тело раздетого мужчины

В посёлке Зарубино Приморского края найдено обугленное тело раздетого мужчины. Обложка © Newsbox24.tv

В посёлке Зарубино Приморского края найдено обугленное тело раздетого мужчины. Обложка © Newsbox24.tv

Жители села Зарубино Приморского края ранним утром наткнулись на шокирующую находку: во дворе одного из домов лежал обгоревший труп мужчины. По словам свидетелей, на обугленном теле отсутствовала одежда.

Информацию об обнаружении тела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Личность погибшего также установлена. Им оказался местный житель 1970 года рождения.

"27 февраля 2024 года во дворе дома по улице Нагорной в поселке Зарубино Хасанского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти и следами термического воздействия. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в СК.

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Ранее Life.ru писал, что таинственно пропавшая 25 лет назад семья из Красноярска найдена убитой и закопанной на даче. В 1998 году о пропаже семьи из трёх человек — 36-летнего отца, 31-летней матери и 5-летней дочери — в милицию сообщили забеспокоившиеся родственники. Викулины внезапно исчезли, никого ни о чём не предупредив, что было им несвойственно, и родные сразу поняли, что произошло что-то плохое.

Оксана Попова
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