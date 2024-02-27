Обугленное тело голого мужчины найдено в приморском селе
В посёлке Зарубино Приморского края найдено обугленное тело раздетого мужчины
В посёлке Зарубино Приморского края найдено обугленное тело раздетого мужчины. Обложка © Newsbox24.tv
Жители села Зарубино Приморского края ранним утром наткнулись на шокирующую находку: во дворе одного из домов лежал обгоревший труп мужчины. По словам свидетелей, на обугленном теле отсутствовала одежда.
Информацию об обнаружении тела подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Личность погибшего также установлена. Им оказался местный житель 1970 года рождения.
"27 февраля 2024 года во дворе дома по улице Нагорной в поселке Зарубино Хасанского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти и следами термического воздействия. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в СК.
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