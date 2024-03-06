Авиационная опасность объявлена в Воронеже, сбит второй за утро дрон ВСУ

Авиационная опасность сохраняется в Воронеже из-за украинских беспилотников, над городом сбит второй за сегодняшнее утро БПЛА. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.

"В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется", — предупредил земляков руководитель региона.