Авиационная опасность объявлена в Воронеже, сбит второй за утро дрон ВСУ
Губернатор Гусев: Второй за утро украинский беспилотник сбит над Воронежем
Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа
Авиационная опасность сохраняется в Воронеже из-за украинских беспилотников, над городом сбит второй за сегодняшнее утро БПЛА. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.
"В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется", — предупредил земляков руководитель региона.
Как уже писал Life.ru, около семи утра 6 марта российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Воронежской области. Тогда Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.