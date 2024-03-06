Регион

Уведомления отключены

6 марта, 05:51

Авиационная опасность объявлена в Воронеже, сбит второй за утро дрон ВСУ

Губернатор Гусев: Второй за утро украинский беспилотник сбит над Воронежем

Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа

Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа

Авиационная опасность сохраняется в Воронеже из-за украинских беспилотников, над городом сбит второй за сегодняшнее утро БПЛА. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.

"В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются. Внимание! Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется", — предупредил земляков руководитель региона.

Как уже писал Life.ru, около семи утра 6 марта российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Воронежской области. Тогда Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров