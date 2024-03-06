Склад ГСМ загорелся под Курском после атаки украинского БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал глава региона и добавил, что на место выехали работники экстренных служб.