Склад ГСМ загорелся под Курском после атаки украинского БПЛА
Резервуар с топливом горит после атаки дрона ВСУ на склад ГСМ в Курской области
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал глава региона и добавил, что на место выехали работники экстренных служб.
Курская область стала уже третьим регионом России, в котором противовоздушная оборона отражает атаку украинских дронов. Ранее в районе села Ближнее Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Авиационная опасность сохраняется и в Воронеже, где за сегодняшнее утро перехвачено уже три БПЛА. Около 7:00 российские военнослужащие сбили первый украинский беспилотник самолётного типа над территорией региона. Спустя чуть более часа атака повторилась.
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