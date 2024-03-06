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6 марта, 06:40

Склад ГСМ загорелся под Курском после атаки украинского БПЛА

Резервуар с топливом горит после атаки дрона ВСУ на склад ГСМ в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал глава региона и добавил, что на место выехали работники экстренных служб.

Курская область стала уже третьим регионом России, в котором противовоздушная оборона отражает атаку украинских дронов. Ранее в районе села Ближнее Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Авиационная опасность сохраняется и в Воронеже, где за сегодняшнее утро перехвачено уже три БПЛА. Около 7:00 российские военнослужащие сбили первый украинский беспилотник самолётного типа над территорией региона. Спустя чуть более часа атака повторилась.

Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью
Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью
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Андрей Бражников
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