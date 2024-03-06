Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил земляков о ракетной опасности в областном центре и пригороде. Жителям рекомендовано спуститься в укрытия.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — призвал глава региона. Тем же, кто находится на улице, следует спуститься в укрытия.
Гладков сообщил, что в районе села Ближнее система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Авиационная опасность сохраняется и в Воронеже из-за украинских беспилотников, над городом сбито уже три БПЛА за сегодняшнее утро. Около 7:00 российские военнослужащие сбили первый украинский беспилотник самолётного типа над территорией региона. Спустя чуть более часа атака повторилась.
t.me / Настоящий Гладков