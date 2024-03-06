Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил земляков о ракетной опасности в областном центре и пригороде. Жителям рекомендовано спуститься в укрытия.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", — призвал глава региона. Тем же, кто находится на улице, следует спуститься в укрытия.

Гладков сообщил, что в районе села Ближнее система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.