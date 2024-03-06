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Камера сняла, как машина "увернулась" от дрона ВСУ с килограммом взрывчатки под Белгородом

SHOT: Украинский БПЛА взорвался в метре от грузовика в Новой Таволжанке

6 марта, 13:03
Украинский дрон атаковал грузовик в Новой Таволжанке. Видео © T.me / SHOT

Украинский дрон атаковал грузовик в Новой Таволжанке. Видео © T.me / SHOT

Украинский беспилотник, запущенный ВСУ по грузовику с мирными жителями в Новой Таволжанке Белгородской области, промахнулся и взорвался в метре от цели. SHOT публикует кадры момента атаки.

Украинский дрон атаковал грузовик в Новой Таволжанке. Видео © T.me / SHOT

Дрон летел из села Огурцово в Харьковской области и нёс на себе килограмм взрывчатки. Его сопровождал второй беспилотник, оснащённый ретранслятором. Последний был сбит российскими военными на подлёте к селу, а первый упал рядом с машиной. Никто не пострадал, грузовик получил осколочные повреждения, а из его бака вытекло топливо.

МЧС сообщило о повреждениях на нефтебазе под Белгородом после атаки ВСУ
МЧС сообщило о повреждениях на нефтебазе под Белгородом после атаки ВСУ

Напомним, сегодня дежурные средства ПВО России поразили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. Попытка атаковать была совершена в районе полудня. Пострадавших нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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