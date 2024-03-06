Камера сняла, как машина "увернулась" от дрона ВСУ с килограммом взрывчатки под Белгородом

Украинский беспилотник, запущенный ВСУ по грузовику с мирными жителями в Новой Таволжанке Белгородской области, промахнулся и взорвался в метре от цели. SHOT публикует кадры момента атаки.

Дрон летел из села Огурцово в Харьковской области и нёс на себе килограмм взрывчатки. Его сопровождал второй беспилотник, оснащённый ретранслятором. Последний был сбит российскими военными на подлёте к селу, а первый упал рядом с машиной. Никто не пострадал, грузовик получил осколочные повреждения, а из его бака вытекло топливо.