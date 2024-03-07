Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского БПЛА

ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области, используя беспилотник. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным губернатора, у мужчины были зафиксированы осколочные ранения брюшной полости. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи в настоящее время оказывают ему всю необходимую помощь.