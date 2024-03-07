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7 марта, 10:58

Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского БПЛА

ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области, используя беспилотник. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным губернатора, у мужчины были зафиксированы осколочные ранения брюшной полости. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи в настоящее время оказывают ему всю необходимую помощь.

Ещё два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над приграничными регионами
Ещё два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над приграничными регионами

Как уже рассказывал Life.ru, ряд российских регионов практически каждый день подвергается атакам со стороны киевского режима. Так, например, сегодня рано утром ракетная опасность была объявлена в Курской области и Старооскольском ГО Белгородской.

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Shutterstock / Spiffy Digital Creative

Николь Вербер
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