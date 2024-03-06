Путин пообещал наказание для ответственных за удары по Белгороду
Путин: Россия не оставит в покое ответственных за удары по Белгороду
Обстрел мирного Белгорода с применением реактивных систем залпового огня является военным преступлением. Россия не оставит в покое тех, кто ответственен за эти удары, заверил участников Всемирного фестиваля молодёжи президент РФ Владимир Путин.
"Это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", — произнёс глава государства.
Также он обратился к жителям Белгорода и поблагодарил их за патриотизм и мужество. Не забыл Путин и о волонтёрах, вносящих в общее дело огромный вклад.
В рамках выступления президент охарактеризовал любую войну как трагедию, в результате которой гибнут люди. Конфликты сейчас идут во многих горячих точках, констатировал он.
Life.ru / Павел Баранов