Путин пообещал наказание для ответственных за удары по Белгороду

Обстрел мирного Белгорода с применением реактивных систем залпового огня является военным преступлением. Россия не оставит в покое тех, кто ответственен за эти удары, заверил участников Всемирного фестиваля молодёжи президент РФ Владимир Путин.

"Это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал", — произнёс глава государства.

Также он обратился к жителям Белгорода и поблагодарил их за патриотизм и мужество. Не забыл Путин и о волонтёрах, вносящих в общее дело огромный вклад.