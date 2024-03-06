Путин осудил двойные стандарты Запада в вопросе защиты интересов

Западные государства неоднократно устраивали вооружённые конфликты по всему миру без разрешения Совбеза ООН. При этом они запрещают другим странам защищать свои интересы аналогичным способом, указал на признаки двуличия президент РФ Владимир Путин.

Обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодёжи, российский лидер напомнил, как США вели боевые действия в Ираке и Сирии. Не забыл политик и о бомбардировках Югославии.

"Ну если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?" — задался вопросом президент.