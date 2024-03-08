Над Волгоградской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА
Силы ПВО РФ уничтожили ещё четыре украинских БПЛА над Волгоградской областью
Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что утром в пятницу, 8 марта, силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских БПЛА над Волгоградской областью.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", — добавили в МО РФ.
Как уточнил губернатор региона Андрей Бочаров, беспилотники были уничтожены в Городищенском районе области. По его словам, приняты меры по обеспечению безопасности жителей. К счастью, жертв и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что двенадцать беспилотников уничтожены за ночь в двух российских регионах. Так, одиннадцать дронов ликвидированы в Волгоградской области, ещё один БПЛА сбит в Белгородской области.
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