Над Волгоградской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что утром в пятницу, 8 марта, силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских БПЛА над Волгоградской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотников самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", — добавили в МО РФ.

Как уточнил губернатор региона Андрей Бочаров, беспилотники были уничтожены в Городищенском районе области. По его словам, приняты меры по обеспечению безопасности жителей. К счастью, жертв и разрушений нет.