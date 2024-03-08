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8 марта, 04:17

Двенадцать беспилотников сбила система ПВО в Волгоградской и Белгородской областях

Двенадцать беспилотников уничтожены за ночь в двух российских регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одиннадцать дронов ликвидированы в Волгоградской области, ещё один БПЛА сбит в Белгородской области, уточнили в ведомстве. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.

Беспилотник атаковал завод "Северсталь"
Беспилотник атаковал завод "Северсталь"

Минувшей ночью киевский режим атаковал Россию шестью беспилотными летательными аппаратами. Среди пострадавших оказались Курская, Брянская и Тульская области.

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Unsplash / Fabrizio Conti

Артур Лапсаков
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