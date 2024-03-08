Двенадцать беспилотников сбила система ПВО в Волгоградской и Белгородской областях
Двенадцать беспилотников уничтожены за ночь в двух российских регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать дронов ликвидированы в Волгоградской области, ещё один БПЛА сбит в Белгородской области, уточнили в ведомстве. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.
Минувшей ночью киевский режим атаковал Россию шестью беспилотными летательными аппаратами. Среди пострадавших оказались Курская, Брянская и Тульская области.
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Unsplash / Fabrizio Conti