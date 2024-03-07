Беспилотник атаковал завод "Северсталь" Глава Вологодской области Филимонов: БПЛА атаковал "Северсталь" в Череповце 7 марта, 13:38 Беспилотник атаковал "Северсталь". Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Череповце неизвестный беспилотник атаковал производственный цех металлургического предприятия "Северсталь". Об этом в телеграм-канале рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что работа доменной печи нарушена не была. Сейчас завод функционирует штатно, пострадавших нет. Экстренные службы продолжают находиться на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Авторы Татьяна Миссуми