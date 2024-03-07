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Беспилотник атаковал завод "Северсталь"

Глава Вологодской области Филимонов: БПЛА атаковал "Северсталь" в Череповце

7 марта, 13:38
Беспилотник атаковал "Северсталь". Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Беспилотник атаковал "Северсталь". Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Череповце неизвестный беспилотник атаковал производственный цех металлургического предприятия "Северсталь". Об этом в телеграм-канале рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", — говорится в тексте.

Там подчёркивается, что работа доменной печи нарушена не была. Сейчас завод функционирует штатно, пострадавших нет. Экстренные службы продолжают находиться на месте ЧП.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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