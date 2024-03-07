Над Брянской областью сбили два беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью. Подробностями произошедшего поделился глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что киевский режим задействовал БПЛА самолётного типа для совершения теракта на территории РФ. Дроны были сбиты над Новозыбковским городским округом и Клинцовским районом.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал чиновник.