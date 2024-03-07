Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА со стороны Украины объявили и в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что силы ПВО готовы к отражению ударов.
Он информировал жителей о необходимости следить за оповещениями и быть готовыми быстро перейти в комнату без окон при нахождении дома или в здание, парковку, подземный переход — на улице.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Курской области и Старооскольском ГО Белгородской, причём в Курской области тревога прозвучала второй раз за эту ночь. Первый раз об угрозе с воздуха граждан предупреждали около полуночи. Режим отменили лишь спустя три с половиной часа.
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