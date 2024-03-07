Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА со стороны Украины объявили и в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что силы ПВО готовы к отражению ударов.

Он информировал жителей о необходимости следить за оповещениями и быть готовыми быстро перейти в комнату без окон при нахождении дома или в здание, парковку, подземный переход — на улице.